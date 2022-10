Depois da polémica da sua primeira reação, o líder máximo português voltou a insistir que esperava um número mais elevado e acredita mesmo que haverá mais casos de abuso sexual na Igreja Católica em Portugal.

"Falei disto há anos. Considero qualquer caso destes grave. De outra forma não tinha feito o que diz, coloquei a minha assinatura nas suspeitas a um Bispo, para que o Chefe da Casa Civil participasse. Se é um risco de crime grave, não se pode perder. Outra coisa é especular, em relação aos números. Para os milhões de pessoas que contactaram com instituições religiosas, eu acho curto o número de 400. Acho curto, eu acho que há muitos mais. O número comparado mesmo com números que não são católicos, é curto. Não estou a desvalorizar, infelizmente acho que as minhas expetativas eram muito superiores. Ainda bem que ficou nesse número", referiu em declarações à RTP.

Numa nota publicada no "site" da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou esperar que "os casos possam ser rapidamente traduzidos em Justiça".

"O Presidente da República sublinha, mais uma vez, a importância dos trabalhos desta Comissão, muito embora lamente que não lhe tenham sido efetuados mais testemunhos, pois este número não parece particularmente elevado face à provável triste realidade, quer em Portugal, quer pelo Mundo", lê-se, na nota divulgada.

Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que "vários relatos falam em números muito superiores em vários países, e infelizmente terá havido também números muito superiores em Portugal".

"Tal como fez no início de setembro, transmitindo imediatamente à PGR a denúncia que recebeu, continuará a promover e apoiar todos os esforços para que os abusadores sejam responsabilizados e afastados de qualquer situação que possa permitir a reincidência nestes comportamentos, seja no seio da Igreja Católica, ou em qualquer outra situação", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Hoje à tarde, o Presidente da República já tinha comentado o número de testemunhos validado pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa, com afirmações que suscitaram críticas de vários quadrantes políticos, nomeadamente do BE, IL, Chega, PAN e Livre.

Marcelo Rebelo de Sousa tinha afirmado não estar surpreendido com as 424 queixas de abusos sexuais contra crianças na Igreja Católica e considerou que não é um número "particularmente elevado" comparado com "milhares de casos" noutros países.

"Significa que estamos perante um universo de pessoas que se relacionou com a Igreja Católica de milhões ou muitas centenas de milhares", acrescentou o Presidente da República, concluindo: "Haver 400 casos não me parece que seja particularmente elevado, porque noutros países e com horizontes mais pequenos houve milhares de casos", tinha afirmado Marcelo Rebelo de Sousa,

Na rede social Twitter, o líder parlamentar do BE começou por considerar “um insulto às mais de 400 vítimas” as “miseráveis declarações” do Presidente da República sobre este número de queixas de abusos sexuais na Igreja, defendendo que não esteve “à altura” do cargo.

Já a Iniciativa Liberal, através da sua página oficial, lamentou “profundamente o comportamento do Presidente da República no caso dos abusos sexuais de menores no seio da Igreja”, considerando que Marcelo Rebelo de Sousa procurou "relativizar" a gravidade do comportamento de vários elementos da Igreja Católica.

Também através do Twitter a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, afirmou que “um caso que fosse era grave, muito grave e repudiável, quanto mais 400!”.