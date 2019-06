Os jornalistas perguntam depois se Rui Rio tem bom senso, ao que Marco António responde: “Não sei”. As entrevistadoras do Público e da Renascença insistem e o deputado acrescenta: “Espero que tenha. Julgo que é uma pessoa moderada, no essencial, às vezes sobressaem aspetos da personalidade dele que nem sempre o retratam”.

Na entrevista, Marco António Costa afirma que, “sem dúvida”, o partido “foi inábil” a lidar com a questão da contagem do tempo de serviço congelado aos professores durante a crise, chegando mesmo a dizer “foi uma armadilha em que o PSD caiu”.

Marco António confirma ainda a sua saída da Assembleia da República na próxima legislatura, depois de ter sido deputado eleito nas últimas três, afirmando que só não saiu mais cedo do parlamento por causa da comissão de inquérito ao furto de armas em Tancos, cujo relatório foi votado na quarta-feira.

“Não saio por estar em conflito com ninguém nem por estar de mal com a vida política nem com a minha vida. Não desejo nem pretendo transmitir uma mensagem de que estou a fazer um afastamento”, sublinha o antigo vice-presidente do PSD durante a liderança de Pedro Passos Coelho.