A notícia é avançada pelo Diário de Notícias. Segundo o jornal o adolescente foi levado à manifestação não autorizada por um adulto e filmado a pontapear manifestantes antifascistas. A identificação resulta da análise de imagens captadas pela PSP e por órgãos de comunicação social.

Esta situação confirma as preocupações do Relatório Anual de Segurança Interna sobre a radicalização de menores através de redes sociais e plataformas de jogos.

"As plataformas online têm sido o palco privilegiado de atuação dos movimentos descentralizados de extrema-direita de matriz aceleracionista e/ou satânica, onde, através de uma cultura de comunicação através de memes, recrutam e radicalizam indivíduos cada vez mais jovens, muitos deles com idades inferiores a 16 anos. A evolução deste fenómeno nos últimos anos impõe que ameaça representada por eventuais atores solitários de extrema-direita, sobretudo menores de idade, não possa ser desprezada”, lê-se na “versão de trabalho” do RASI, citada pelo DN.

A RTP avança ainda que menores de idade têm sido recrutados, através das redes sociais, pelo grupo neonazi 1143.

Além do menor, foram identificados outros sete indivíduos, incluindo Mário Machado, líder do grupo, condenado a prisão, e Jorge Bento, infiltrado que iniciou os ataques. Entre os detidos estão também Rui da Fonseca e Castro, ex-juiz e líder do Ergue-te. Dois agentes da PSP, um repórter e um civil ficaram feridos nos confrontos.

Os três detidos devem apresentar-se esta segunda-feira no Campus de Justiça para processo sumário. Este foi um protesto que não tinha sido autorizado, mas que ainda assim decorreu.