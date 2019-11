"Todas as semanas temos dinheiro fresco. Mas é a tal coisa: se for para fazer 40 horas em jardinagem, construção, limpezas, o que a maioria dos portugueses faz, dá só para viver, as rendas são muito caras. Mas fazemos muitas horas, mais horas, é tudo pago à hora, com folhas de presença, e recebemos à semana", partilha.

O calor e a humidade da Bermuda são obstáculos, talvez menores que a falta de comida portuguesa e açoriana: há um café em Hamilton, maior cidade da região, mas "é pouco" e não mata as saudades.

Hoje ainda, o presidente do executivo dos Açores visita o Clube Vasco da Gama, fundado em 1935, responsável pela Escola Portuguesa, dedicada ao desenvolvimento e preservação da língua portuguesa.

Esta é a primeira deslocação oficial de Vasco Cordeiro à Bermuda, que foi destino da emigração açoriana desde meados do século XIX.

Estima-se que cerca de 20 a 25% da população da Bermuda seja descendente de portugueses, dos quais 90% de origem açoriana.

Se, relativamente aos outros destinos da emigração açoriana, a maioria dos emigrantes eram oriundos de todas as ilhas dos Açores, no caso da Bermuda, são, maioritariamente, naturais de concelhos específicos de São Miguel.

A Bermuda foi, assim, o terceiro grande destino da emigração açoriana, após Brasil e Estados Unidos da América.

­Relativamente aos processos que foram tratados diretamente pela Direção Regional das Comunidades dos Açores, apurou-se, de 1960 a 2018, um total de 8.626 cidadãos portugueses da região que saíram para a Bermuda com contrato de trabalho, para exercerem diversas atividades profissionais, nomeadamente nas áreas da construção civil e jardinagem.

De 2013 a 2018 saíram da região 389 cidadãos dos Açores, e este ano, de janeiro a 13 outubro, saíram da região 80 cidadãos açorianos com contrato de trabalho para a Bermuda.

A visita à Bermuda, cuja diferença horária para Lisboa é de quatro horas a menos, arrancou no sábado e termina na terça-feira.

*Por Pedro Primo Figueiredo/Agência Lusa