O pedido de renuncia terá sido apresentado na sexta-feira, mas só foi participado hoje pelo executivo camarário liderado pela socialista Inês de Medeiros em nota enviada a todos os vereadores da Câmara Municipal de Almada, no distrito de Setúbal.

Maria das Dores Meira, que não tinha pelouros atribuídos, será substituída por Tiago Galveia após contacto prévio com a CDU (PCP/PEV), é ainda referido na nota.

Em declarações à agência Lusa, Maria das Dores Meira garantiu que não renunciou ao mandato devido a qualquer problema, assegurando que sempre foi "bem tratada pelos seus pares da CDU, pelos eleitos de todas as outras forças políticas representadas na câmara de Almada e pela população do concelho".

“Renunciei ao mandato porque entendi que tinha terminado um ciclo da minha vida, que decidi prolongar até às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Agora vou entrar num período de reflexão para, eventualmente, iniciar um novo ciclo”, justificou Maria das Dores Meira.

Maria das Dores Meira foi presidente da Câmara Municipal de Setúbal entre 2006 e 2021.

Em 2006, assumiu a presidência da câmara de Setúbal em substituição de Carlos de Sousa, que renunciou ao mandato depois de ter perdido a confiança política do PCP.

Três anos depois, ganhou as primeiras eleições como candidata da CDU à presidência da autarquia, em outubro de 2009, feito que repetiu por duas vezes, em setembro de 2013 e outubro de 2017, sempre com maioria absoluta e aumentando o número de eleitos e a percentagem de votos - 38,83% (2009), 41,93% (2013) e 49,95% (2017).

Nas eleições autárquicas de 2021 foi cabeça-de-lista da CDU a Almada, tendo exercido até agora o cargo de vereadora, num executivo com cinco eleitos socialistas, quatro da CDU, um do PSD e um do Bloco de Esquerda.