Na sua estreia em Jogos Olímpicos, a jovem atleta bracarense, de 23 anos, terminou com um tempo de 15.23,26 minutos, bastante longe do seu recorde pessoal (15.05,77).

Mariana Machado ficou a 23,62 segundos do oitavo lugar, o último que dava acesso à final de segunda-feira.