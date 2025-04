“Luís Montenegro ainda hoje conseguiu dizer que acha que o SNS está melhor hoje do que estava há um ano: achas mesmo que o SNS está melhor? Achas que a consulta é mais fácil, que a cirurgia é mais fácil, que esperas menos tempo? Achas mesmo que isso não tem nada a ver com os recursos que estão a ser drenados do SNS para o privado, para alimentar os lucros do privado todos os dias?”, questionou.

Mariana Mortágua esteve esta tarde no jardim da Sereia, em Coimbra, na festa Mudar de Vida, a primeira da campanha da candidatura do BE de Coimbra às próximas eleições legislativas, que tem Miguel Cardina como cabeça de lista.

Ao longo da sua intervenção, a líder do BE perguntou aos presentes se o facto de o SNS não estar melhor não terá a ver com “o grupo que o PSD pôs dentro do SNS para saquear o SNS e entregar partes ao privado, para fazerem mais e mais lucro, mais e mais negócio”.

“Achas mesmo que quem olha para o país a partir dos de cima, a partir dos 5% que ganham sempre com a economia das desigualdades, vê um país desigual, vê um país em que as pessoas não conseguem aceder ao hospital, aceder à consulta, ter médico de família? Acham sempre que o país está melhor e foi o caso do Luís Montenegro ainda hoje”, referiu.

Mariana Mortágua defendeu que o BE não quer um país onde o povo disputa migalhas, sendo por isso necessário “taxar os ricos”.

“Queremos um país em que os 900 mil trabalhadores pobres tenham lugar à mesa, em que todos têm direito à riqueza que todos produzimos. Um país que tem uma economia que promove a igualdade, redistribui a riqueza e em que cada um paga a parte que é devida e que todos usufruímos disso”, concluiu.