"A Marina do Parque das Nações viveu os últimos seis anos sem estratégia, sem de facto poder olhar para o futuro e decidir o que fazer", desde que foi decidida a extinção da Parque Expo, disse à agência Lusa o presidente da Associação Náutica da Marina do Parque das Nações (ANMPN).

A extinção formal da empresa criada em 1993 para construir, explorar e desmantelar a Expo'98 foi anunciado para o final de 2016, cinco anos depois de a então ministra do Ambiente, Assunção Cristas, ter anunciado o fim, a prazo, daquela empresa pública que ficou responsável pela gestão urbana da agora freguesia do Parque das Nações.

Na opinião de Paulo Andrade, existe agora a "necessidade de adaptar a marina à realidade de agora, em 2018, e não à realidade que foi pensada em 1998, na altura da exposição, há cerca de 20 anos a esta parte".

"Na altura pensava-se em ter uma marina com cerca de mil lugares, com o edifício Nau dedicado às atividades da marina, e as duas bacias a funcionar. E aquilo a que se chegou à conclusão é que de facto o mercado não cresceu tanto como se esperava, e há que olhar para o contrato de concessão e refazê-lo de uma forma diferente daquela que foi a inicial", explicou à Lusa.

créditos: MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Para a ANMPN, o novo contrato de concessão deverá ter em conta três realidades, para o equipamento "voltar a ter futuro".

A primeira prende-se com a "bacia sul, onde está neste momento a marina, e pensar de facto apenas nesta área para a dinamizar, adaptando a realidade à procura local".