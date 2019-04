Segundo as mesmas informações, apesar dos esforços dos mergulhadores não foi encontrada qualquer das nove pessoas ainda dadas como desaparecidas.

A Marinha Portuguesa registou ainda que a ondulação forte que se fez sentir durante toda a noite e dia, e provocou o contínuo embate violento do navio naufragado contra as rochas do ilhéu da Tinhosa Grande, levando ao afastamento do navio da sua posição inicial.

"Na sequência desta inevitável situação, foram retomadas as operações de mergulho para localização da embarcação junto à última posição conhecida (junto à escarpa do ilhéu). Nesta posição, com profundidade máxima de 15 metros, foram encontrados destroços da embarcação, nomeadamente malas de viagem, sacos de arroz, detritos diversos", esclarece a mesma nota enviada à agência Lusa.

De acordo com as informações transmitidas a partir do local onde decorre a operação, foi igualmente detetado um rasto de destroços para sul, tendo sido estendidas as buscas no fundo até uma profundidade máxima de 20 metros, com alcance visual até aproximadamente 50 metros de profundidade.