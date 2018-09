Cerca de 20 crianças internadas em pediatrias do Sistema Nacional de Saúde (SNS) vão embarcar, por um dia, no Navio Escola Sagres, onde seguem desenhos, feitos por estes jovens, que narram os 700 anos da Marinha Portuguesa.

No âmbito do projeto “Marinheiros da Esperança”, crianças e jovens internados em várias pediatrias do país fizeram desenhos e ilustram num livro a relação de Portugal com o mar. Estes desenhos e o livro estão a bordo do Navio Escola Sagres desde 27 de abril, quando o navio partiu do Alfeite e rumou aos Estados Unidos, Canadá, Curaçao e Colômbia, regressando depois a Portugal pelos Açores, além de passar por Faro.

Esta viagem do Navio Escola Sagres termina no domingo com o embarque destas 20 crianças e das respetivas famílias, explicou à Lusa Ana Príncipe, do Hospital de São João, no Porto, e responsável pelos projetos organizados nas pediatrias do SNS.

As crianças, internadas no Instituto Português de Oncologia de Lisboa e hospitais de Santa Maria, Santo António, São João, Matosinhos e Viseu, vão entrar a bordo às 09:00 na Marina de Cascais e o desembarque acontece, ao final da manhã de domingo, na Base Naval de Lisboa.

Antes desta viagem, várias crianças internadas em pediatrias já visitaram o navio para lhe dar as boas-vindas a Portugal, como foi o caso dos “marinheiros da esperança” de Ponta Delgada, Faro, Portimão e Portalegre, adiantou.

Ana Príncipe afirmou que o projeto “Marinheiros da Esperança” nasceu inspirado nas comemorações dos 700 anos da Marinha Portuguesa e resultou num livro que ilustra, com desenhos realizados pelas crianças e jovens internados nas pediatrias, “momentos da extraordinária relação de Portugal com o mar”.

A mesma responsável referiu que o livro foi oferecido à Marinha Portuguesa em 2017.

Ana Príncipe afirmou ainda que “o livro está a bordo do Sagres para ser entregue às representações diplomáticas portuguesas nos vários postos de mar por onde passou”.

Esta viagem a bordo do Navio Escola Sagres vai também permitir que as crianças e jovens internadas nas várias pediatrias do país possam completar a página em branco que foi deixada no livro.

“O livro termina com uma folha em branco para permitir que cada criança possa fazer a sua viagem virtual sobre o futuro”, concluiu.