“A política fiscal é muito séria e o leilão absolutamente demagogo que temos visto nos últimos dias, numa tentativa de desfazer aquilo que foi este trabalho que fizemos ao longo destes últimos anos, não pode ser deixado em branco, tem que ser esclarecido”, disse Mário Centeno.

O ministro falava durante um plenário com militantes socialistas em São João da Madeira, no distrito de Aveiro, para fazer o balanço dos últimos quatro anos do Governo PS.

Na sua intervenção inicial na sessão, a única parte aberta aos jornalistas, Centeno disse que o Governo PS cumpriu os objetivos orçamentais a que se propôs nos últimos anos, adiantando que agora “toda a gente entra numa demagogia e num leilão como se fosse fácil cumprir orçamentos”.

“Todos os que hoje querem fazer demagogia com a política fiscal têm que crescer um pouco para a exigência de todo este processo e demonstrar a razoabilidade ou a falta dela das suas propostas”, disse Mário Centeno.