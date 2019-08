Contudo, o gabinete do chefe do Governo português escusou-se a comentar quaisquer nomes envolvidos, nomeadamente os da ex-eurodeputada e atual vice-governadora do Banco de Portugal, Elisa Ferreira, e do eurodeputado e antigo ministro das Infraestruturas, Pedro Marques, apontados na quinta-feira pelo jornal Público como tendo sido indicados por António Costa.

Hoje, o ministro das Finanças respondeu ainda à Lusa sobre a sua recente candidatura à liderança do FMI e da escolha da búlgara Kristalina Georgieva como candidata europeia ao cargo de diretora-geral, dizendo que a postura portuguesa foi a do "consenso".

"Nós participámos numa eleição tentando sempre ser um fator de consenso. Foi esse o objetivo desde o primeiro instante, e portanto eu estive nessa candidatura com esse objetivo. A Europa tinha que apresentar um candidato, e apenas um candidato, foi isso que aconteceu", declarou o também presidente do Eurogrupo.

O ministro das Finanças português e presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, parabenizou em 02 de agosto a búlgara Kristalina Georgieva por ter sido escolhida como candidata europeia à liderança do Fundo Monetário Internacional, antes de a sua designação ter sido oficialmente confirmada.