O CEO da empresa Douro Azul vai fazer parte do 22.º voo da New Shepard, confirmou esta sexta-feira, em comunicado, a Blue Origin.

Nesta viagem, os seus companheiros serão Sara Sabry, engenheira egípcia, Vanessa O'Brien, alpinista britânico-americana, Coby Cotton, cofundador do canal desportivo do YouTube Dude Perfect, Clint Kelly III, líder tecnológico, e Steve Young, executivo do setor das telecomunicações.

Esta será a sexta viagem a incluir tripulação humana no âmbito do programa New Shepard, "o terceiro voo deste ano, e o 22.º da sua história".

A data do voo ainda não foi anunciada.