A lista completa do capaz de bens essenciais com IVA zero deverá ser conhecida esta semana, mas Luís Marques Mendes já identificou alguns dos artigos, no seu habitual comentário de domingo na SIC.

A lista é composta por 35 a 40 produtos, e alguns já foram adiantados pelo comentador político: batata, massa, arroz, cenouras, cebolas, tomate, fruta (maçã, banana e laranja), leite meio gordo, frango, carne de porco, pão, feijão, legumes (brócolos e curgetes), peixes (salmão e pescada), ovos e azeite.

O IVA nestes produtos irá manter-se a 0% durante seis meses, sendo que o Governo estará a negociar um acordo com a produção e distribuição alimentar para garantir que a isenção do IVA se reflete integralmente no preço.

O Governo anunciou na sexta-feira a redução do imposto IVA dos bens alimentares essenciais, colocando a taxa em zero no cabaz de bens essenciais, um apoio mensal de 30 euros às famílias mais pobres e um complemento extraordinário de 15 euros por criança e jovem para os beneficiários do abono de família.