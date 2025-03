A tempestade Martinho chega a Espanha depois de o país ter sido atingido por várias tempestades que provocaram fortes chuvas desde 28 de fevereiro, o que causou inundações e o aumento dos leitos dos rios.

Agora, segundo o El País, há 14 comunidades em alerta devido ao meu tempo. Rubén Del Campo, porta-voz da Agência Estatal de Meteorologia (Aemet), explica que "embora no sábado e no domingo a água acumulada seja um pouco menor, os solos já estão muito saturados e os leitos dos rios estão muito cheios, pelo que as inundações, transbordamentos e cheias podem continuar".

E os primeiros efeitos já se começam a sentir, com os serviços de emergência em Madrid a aconselharam as pessoas a evitarem viagens desnecessárias, especialmente em torno dos rios Manzanares e Jarama, devido a possíveis inundações. Durante a noite as autoridades já responderam a 123 ocorrências.

Além disso, há estradas fechadas e algumas universidades suspenderam as aulas. O Ministério do Trabalho recomendou o teletrabalho, nos casos possíveis.

Todo o país — com exceção das Ilhas Canárias, Navarra, Baleares e cidades autónomas — está sob aviso amarelo, o nível mais baixo, para chuva, tempestades, vento, degelo e mar agitado.