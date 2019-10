“É uma loucura total: eu arrisco-me a dizer que, para 2020, já tenho os porcos todos vendidos”, afirmou Marco Henriques.

As autoridades chinesas autorizaram, desde o final do ano passado, os matadouros portugueses Maporal, ICM Pork e Montalva a exportar para o país.

A licença abarca toda a carcaça do animal e peças já desossadas e preparadas, com exceção para as extremidades – a cabeça e as patas -, cuja aprovação deverá estar concluída até ao final deste ano.

No entanto, produtos com maior valor acrescentando, como os enchidos e o presunto, continuam interditos.

A Federação Portuguesa das Associações de Suinicultores prevê que as exportações de carne suína nacional para a China atinjam os cem milhões de euros, este ano, e 200 milhões, em 2020.

Para responder à crescente procura, a Maporal vai investir 15 milhões de euros para renovar a sua unidade, aumentando a capacidade de abate para 20 mil porcos por semana, revelou Marco Henriques.