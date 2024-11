“Tive excelentes reuniões com os senadores ontem [quarta-feira]. Agradeço o seu ‘feedback’ atencioso e o incrível apoio de tantos. Embora o ímpeto fosse forte, é claro que a minha confirmação estava injustamente a tornar-se uma distração para o trabalho crítico da transição Trump/Vance”, escreveu Gaetz na rede social X, referindo-se à nova administração do Presidente Eleito e do seu vice-Presidente.

“Não há tempo a perder com uma disputa desnecessariamente prolongada em Washington, pelo que vou retirar o meu nome da consideração para servir como procurador-geral. O Departamento de Justiça de Trump tem de estar a funcionar e pronto no dia 01”, adiantou o congressista da Flórida.

“Continuo totalmente empenhado em garantir que Donald J. Trump seja o Presidente mais bem-sucedido da história. Ficarei para sempre honrado com o facto de o Presidente Trump me ter nomeado para liderar o Departamento de Justiça e estou certo de que ele salvará a América”, conclui Gaetz.