O vice-presidente JD Vance vai chefiar a delegação norte-americana à missa de inauguração do pontificado de Leão XIV, o primeiro Papa nascido nos Estados Unidos, que será celebrada no Vaticano no domingo.

O gabinete de Vance anunciou hoje num comunicado que o vice-presidente participará na missa acompanhado pela esposa, Usha Vance, e pelo chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio. Vance é o primeiro convertido ao catolicismo a ocupar o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos e Rubio também é católico, segundo a agência de notícias espanhola EFE. Leão XIV foi eleito em 08 de maio como o 267.º Papa da História, sucedendo a Francisco (2013-2025), que morreu em abril. O novo pontífice, de 69 anos, nasceu em Chicago, mas obteve a cidadania peruana depois de viver a maior parte da vida no país andino. Vance visitou o Vaticano durante a Semana Santa e encontrou-se brevemente com Francisco poucas horas antes da morte do Papa argentino. Quando ainda era o cardeal Robert Francis Prevost, o Papa demonstrou empenho na luta pelos direitos dos migrantes e contra as alterações climáticas. Também criticou membros da atual administração norte-americana, incluindo Vance. Em fevereiro, partilhou nas redes sociais um artigo de opinião de um jornalista do National Catholic Reporter, intitulado “JD Vance está errado: Jesus não nos pede para classificar o nosso amor pelos outros”. A Casa Branca (presidência) desvalorizou o significado destas publicações e minimizou uma potencial polémica entre a administração liderada por Donald Trump e o primeiro pontífice norte-americano. “A reação do Presidente ao anúncio do Papa Leão XIV foi muito clara”, afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, lembrando que Trump disse estar “muito orgulhoso de ter um papa americano”.