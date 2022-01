“Na sequência da inundação de uma via, uma viatura ficou parcialmente submersa. Os bombeiros foram chamados ao local para auxiliar a retirar o ocupante, uma operação realizada com sucesso”, adianta a Proteção Civil, em comunicado.

De acordo com aquela entidade, “as situações reportadas dizem respeito a inundações de habitações e inundações de vias, tendo sido registada a maior parte das ocorrências no concelho da Praia da Vitória”, na ilha Terceira.

“Todas as situações encontram-se resolvidas, não havendo danos pessoais a registar”, acrescenta.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) explica estar em causa a “passagem de uma depressão que tem provocado um agravamento do estado do tempo no arquipélago, especialmente nos Grupos Central e Oriental”.

Nos locais, para apoio e resolução das diversas ocorrências, estiveram as seguintes entidades: Bombeiros da Praia da Vitória, Direção Regional das Obras Públicas e Transportes Terrestres, Serviços Municipais de Proteção Civil da Praia da Vitória e Angra do Heroísmo e a Polícia de Segurança Pública (PSP), sob coordenação do SRPCBA.

Na sequência das previsões emitidas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o SRPCBA aconselha a população a continuar a adotar as medidas de autoproteção, nomeadamente a circular apenas em caso de necessidade e com precaução e a manter limpos os sistemas de drenagem das suas residências.

As ilhas dos grupos Central e Oriental dos Açores estão sob aviso laranja devido à chuva forte, com perturbações frontais associadas, revelou na noite de segunda-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA indicou que o aviso laranja abrange em especial as ilhas Terceira, São Miguel e Santa Maria, entre as 22:56 de segunda-feira e as 00:00 de quarta-feira.

“Uma depressão, com perturbações frontais associadas, irá provocar um agravamento do estado do tempo nas próximas horas, prevendo-se precipitação por vezes forte em todo o Arquipélago, sendo que nos grupos Central e Oriental, em especial nas ilhas Terceira, São Miguel e Santa Maria, as quantidades acumuladas de precipitação poderão atingir valores entre 20 e 40 mm [milímetros] acumulados numa hora (ou 40 a 60 mm em 6h)”, lê-se no comunicado.

IPMA colocou ainda o grupo Ocidental sob aviso amarelo devido ao mau tempo.

O aviso laranja é o segundo mais grave e representa uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.