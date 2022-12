Segundo a LBP, na região da Grande Lisboa estão 25 bombeiros e 12 viaturas de corporações dos distritos de Santarém e Viseu.

A LBP precisou que estas corporações estão no terreno com material específico para inundações e considerado essencial em trabalhos de bombagem de água, como veículos cisterna e motobombas.

A chuva intensa e persistente que caiu de madrugada causou hoje centenas de ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas nos distritos de Lisboa, Setúbal e Portalegre, onde há registo de vários desalojados.

Na zona de Lisboa a intempérie causou condicionamentos de trânsito nos acessos à cidade, que levaram as autoridades a apelar às pessoas para permanecerem em casa quando possível e para restringirem ao máximo as deslocações.

No último balanço feito pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), foram registadas, entre as 00:00 e as 12:00 de hoje, 1.463 ocorrências, tendo a maioria ocorrido no distrito de Lisboa (848) e relacionadas com inundações, quedas de árvores e deslizamentos de terras.