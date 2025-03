Numa nota publicada na sua página da internet, a Câmara Municipal de Sintra refere que, “atendendo às condições meteorológicas adversas e ao elevado risco de queda de árvores, foram ativadas as cancelas existentes no perímetro florestal sul da Serra de Sintra e encerrados monumentos e parques existentes no perímetro florestal”.

“As condições atmosféricas que se verificam esta quarta-feira, dia 19 de março, obrigam, por razões de segurança, ao encerramento da Quinta da Regaleira, Parque e Palácio Nacional da Pena, Chalet da Condessa d’Edla, Castelo dos Mouros, Parque e Palácio de Monserrate, Convento dos Capuchos, Parque da Liberdade, Quinta Nova da Assunção”, indica a nota.

Fora deste perímetro florestal, permanecem abertos o Palácio Nacional de Queluz e o Palácio Nacional de Sintra.

Ainda relativamente aos constrangimentos, a autarquia, presidida por Basílio Horta, adianta que “as cancelas permanecerão encerradas enquanto se mantiver a situação de risco” e que serão colocadas equipas “em pontos estratégicos” para “evitar a circulação de visitantes no perímetro”.

“Durante este período continuam a poder circular: veículos de socorro, de emergência e das entidades integrantes do Sistema Municipal de Proteção Civil, residentes e pessoas que aí exerçam atividade profissional ou que prestem assistência a pessoas vulneráveis”, ressalva a autarquia.

Entretanto, também hoje na Área Metropolitana de Lisboa, a Câmara Municipal de Oeiras informou que o acesso à Avenida Marginal, pelo Alto da Boa Viagem, no sentido Lisboa-Oeiras, se encontra encerrado devido à queda de uma árvore.

“Atualizaremos a situação assim que a mesma se encontre regularizada”, sublinha a autarquia, sendo que pelas 14:40, não existia nenhuma atualização.

Os distritos de Lisboa, Setúbal e Leiria estão desde as 06h00 de hoje e até às 21h00 sob aviso meteorológico amarelo devido à chuva forte, passando depois a laranja, segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Este aviso estende-se aos distritos de Faro e Beja a partir das 15h00 e até às 21h00, hora a que passam também para laranja até às 06h00 de quinta-feira devido à passagem da depressão Martinho.

Além da chuva, a depressão vai trazer vento e ondulação forte até quinta-feira, sobretudo às regiões Centro e Sul.

Na terça-feira, em conferência de imprensa, a ANEPC alertou para o agravamento da situação meteorológica no território do continente nos próximos dias, com precipitação por vezes forte, vento e agitação marítima.

A autoridade informou também, com base em informação da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que entre hoje e quinta-feira, nas bacias urbanas do Tejo, “poderá ocorrer uma subida de caudais, com possibilidade de inundações”.