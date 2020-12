Segundo adiantou o comandante daquela capitania, Sameiro Matias, "se o estado do mar continuar agitado a casa atrás da que caiu está em risco de lhe acontecer o mesmo".

Nesta segunda habitação vivem seis pessoas, frisou.

Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara de Esposende, no distrito de Braga, disse que a autarquia está a acompanhar a situação e realçou que aquelas construções são ilegais.

“Está em vista um projeto financiado pelo Fundo Ambiental para reabilitar toda aquela zona, realojando os restaurantes e habitações que ali existem”, referiu Benjamim Pereira.

Dez distritos do continente estão hoje e terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, prevendo-se ondas com 4 a 5 metros, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estão sob aviso amarelo até às 09:00 de terça-feira.

Por causa da agitação marítima, as barras de Vila Praia de Âncora, Caminha, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Ericeira e Cascais estão fechadas a toda a navegação.

Segundo informação disponível no 'site' da Marinha, as barras Aveiro, Figueira da Foz estão condicionadas a embarcações com comprimento inferior a 35 metros e a de Viana do Castelo a embarcações de comprimento inferior a 30 metros.