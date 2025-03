“Apesar da reabertura do Palácio Nacional da Pena ter sido anunciada” para 25 de março, “a Parques de Sintra foi informada pela Proteção Civil de Sintra do encerramento da Estrada da Pena por questões de segurança, ao final dessa manhã”, informou no seu ‘site’ a sociedade que gere os jardins históricos e monumentos da Serra de Sintra.

“Aguarda-se novas indicações por parte das autoridades quanto à reabertura dos acessos a este monumento”, acrescenta-se na publicação.

Segundo disse à Lusa fonte oficial da sociedade Parques de Sintra-Monte da Lua (PSML), o Palácio da Pena “reabriu hoje, mas ao final da manhã voltou a encerrar” na sequência de uma informação do Serviço Municipal de Proteção Civil de Sintra, após se ter detetado “a deslocação de um muro” em consequência das intempéries que fustigaram a serra na semana passada.

“Vai ser necessário fazer uma avaliação ao estado do muro para determinar se existem condições de segurança para reabrir a estrada”, avançou a mesma fonte, adiantando que o Palácio da Pena permanecerá encerrado, tal como os restantes monumentos da Serra de Sintra.

Numa nota, divulgada na segunda-feira, a PSML anunciou que o Palácio Nacional da Pena reabria hoje ao público, “mas o Castelo dos Mouros, o Convento dos Capuchos, o Parque da Pena, o Chalet da Condessa d’Edla e o Palácio de Monserrate vão permanecer fechados até sexta-feira, sendo previsível a reabertura no sábado”.

“A visitação ao Palácio Nacional da Pena vai ser retomada, mas o acesso ao palácio encontra-se condicionado através de baias colocadas ao longo de todo o caminho que permite aceder ao monumento”, explicou a sociedade de capitais públicos.

Até ao momento, a PSML identificou “a queda de 350 árvores”, devido aos fortes ventos e precipitação provocada pela depressão Martinho no perímetro florestal de Sintra, na madrugada de 20 de março.

No entanto, segundo o presidente da autarquia, Basílio Horta (PS), na reunião do executivo de hoje, o arvoredo afetado poderá ser muito superior, podendo totalizar “cerca de 3.000 árvores ou talvez mais”, não estando ainda o número totalmente apurado.

“Vamos ter um trabalho hercúleo pela frente”, admitiu o autarca, desabafando que “parece que passou uma guerra por ali” e apontando a necessidade de se avançar com a limpeza antes do Verão.

“A circulação no interior do perímetro florestal continua também seriamente afetada, não sendo ainda possível garantir condições de segurança nas vias de acesso aos monumentos que permanecem encerrados”, notou a PSML, na nota anterior.

A Serra de Sintra registou nas últimas semanas elevados níveis de precipitação que levaram a uma grande saturação de água nos solos e a recente passagem da depressão Martinho agravou a situação, “provocando uma instabilidade generalizada na zona florestal”, não permitindo o acesso normal à área “nas próximas semanas”, estimou a sociedade.

Os trabalhos intensivos de limpeza das árvores caídas estão em curso há vários dias, mas a sociedade salientou que a ação “não elimina totalmente o risco de queda de outras árvores” e “a estabilidade e segurança de muros, taludes e estradas encontram-se seriamente comprometidas”, decorrendo “uma avaliação detalhada dos riscos e da extensão dos danos”.

“A avaliação e a monitorização irão continuar, em colaboração com o município e outras entidades relevantes, sendo prioridade da Parques de Sintra restabelecer, em primeiro lugar, as condições de segurança nos locais com maior número de visitantes”, assegurou a empresa, reiterando os apelos da Proteção Civil de “precaução na circulação no interior do perímetro florestal, que permanecerá fortemente condicionada nos próximos dias”.