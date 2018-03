"Com a aproximação e passagem, a norte do arquipélago da Madeira, de uma vasta depressão frontal, de forte atividade, prevê-se para as próximas horas um agravamento geral do estado do tempo, em particular no que se refere ao vento", diz o aviso do SRPC.

De acordo com as previsões, o vento será em geral forte desde o início da tarde de hoje e o fim da tarde de sexta-feira, em particular durante a noite e o início da manhã.

Neste período, as rajadas do vento poderão chegar a 100 quilómetros/hora na costa sul e 130 quilómetros hora nas regiões montanhosas.

Na costa norte da Madeira e em Porto Santo as rajadas previstas são da ordem dos 70 quilómetros/hora.

"Entre o fim do dia de hoje (dia 08) e a tarde de amanhã (dia 09) preveem-se períodos de chuva ou aguaceiros, pontualmente moderados ou fortes nas regiões montanhosas, potencialmente acompanhados de trovoada. Amanhã (dia 09), entre o início da manhã e o fim do dia, prevê-se mar agitado com ondas de sudoeste da ordem dos quatro a cinco metros na costa sul da ilha da Madeira e em Porto Santo, onde esta situação se deverá manter durante o dia 10 (sábado)", acrescenta o comunicado.