Numa nota de imprensa, o município informa que “todas as estradas que estavam encerradas no concelho, a Nacional 236 (Cova das Malhadas-Lousã) e as municipais 1151 (Ameal) e 1148 (Coentral–Santo António) foram reabertas, “após reavaliação da situação pelas autoridades, para circulação de viaturas”.

Na mesma nota, o município aconselha aos automobilistas prudência “devido a eventual existência de gelo no piso”.

A autarquia adianta que o número de telemóvel 913807281 está disponível 24 horas, no caso de cidadãos “terem necessidade de ajuda no âmbito do Serviço Municipal de Proteção Civil de Castanheira de Pera”.

As três estradas foram cortadas ao trânsito às 15:29 de sábado, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria.