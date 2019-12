"O rio transbordou e há água fora das margens na Afurada e na beira-rio, junto ao cais de Gaia. Os areinhos [de Oliveira do Douro e de Avintes] estão cobertos e há casas afetadas no cais do Esteio", indicou, à agência Lusa, Eduardo Vítor Rodrigues.

De acordo com o autarca, relativamente às casas afetadas, a água entrou no rés-do-chão das habitações.

No entanto o presidente da Câmara de Gaia garantiu que as pessoas podem permanecer nas suas habitações, uma vez que têm a possibilidade de "se resguardar no primeiro andar".

O rio Douro também transbordou em Arnelas e Crestuma "mas sem risco para pessoas", acrescentou o autarca.

"O alerta possível no momento [cerca das 20:30] é para que as pessoas com casas ou estabelecimentos próximos retirem bens que possam ser afetados e também que se evite fazer turismo de inverno, o turismo de quem gosta de ver as cheias e o mau tempo", apelou.

Do outro lado da margem, no Porto, as águas do Douro galgaram a margem ribeirinha às 17:48, devendo subir mais 1,5 metros até às 22:30.