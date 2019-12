Já esta quinta-feira, o IPMA colocou também sob aviso vermelho, devido à previsão de rajadas de vento superiores a 100 quilómetros por hora, os distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra.

Segundo o IPMA, as rajadas de vento podem mesmo atingir os 140 quilómetros/hora nas terras altas, entre as 18:00 de hoje e as 03:00 de sexta-feira.

O continente português está a ser afetado, desde a tarde de quarta-feira e até sábado, por chuvas e ventos fortes, sendo esta quinta-feira o “dia mais gravoso”.

Governo diz estar a acompanhar depressão com técnicos “prontos a intervir"

O Ministério da Agricultura garantiu hoje estar a acompanhar a evolução da depressão “Elsa”, sublinhando que os técnicos das Direções Regionais de Agricultura e Pescas (DRAP) estão “prontos a intervir” no levantamento dos prejuízos.

“O Ministério da Agricultura está a acompanhar a evolução da depressão “Elsa” e os efeitos da mesma no território nacional”, assegurou, em comunicado, o Governo.

De acordo com o ministério liderado por Maria do Céu Albuquerque, os técnicos das DRAP “estão prontos a intervir” no levantamento dos prejuízos e na avaliação da situação, para garantir “a ativação dos mecanismos de apoio aos agricultores”, caso seja necessário.

Inundações, quedas de ramos de árvores e danos em estruturas: Os avisos da Proteção Civil

A Proteção Civil alerta para a possibilidade de "inundações rápidas em meio urbano, por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem", e "inundações por transbordo das linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis".

Avisa ainda que, tendo em conta as previsões do IPMA, há a possibilidade de inundações de "estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem" e de formação de lençóis de água na estrada, além da queda de ramos de árvores, danos em estruturas montadas ou suspensas.

O agravamento das condições meteorológicas pode ainda levar a "possíveis acidentes na orla costeira" e a "fenómenos geomorfológicos causados por instabilização de vertentes associados à saturação dos solos, pela perda da sua consistência".

A Proteção Civil alerta ainda para a necessidade de garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, como andaimes, placards e outras estruturas suspensas; ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, com atenção reforçada em relação à possibilidade de queda de ramos e árvores; evitar praticar atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar, evitando ainda o estacionamento de veículos muito próximos da orla marítima.

A Marinha alerta que “está previsto um agravamento excecional das condições meteorológicas e do estado do mar para Portugal continental e para o sector Norte da região de busca e salvamento de Santa Maria, nos Açores, no período compreendido entre a tarde de 19 de dezembro e a manhã de 22 de dezembro”. A ondulação pode atingir uma altura significativa de 11 metros e “períodos médios entre os 12 e os 15 segundos”.

Norte e Centro serão zonas mais afetadas no sábado por nova depressão (Fabien)

O Norte e o Centro serão no sábado as zonas do país mais afetadas pela depressão Fabien, estando previstos intensos períodos de chuva e fortes rajadas de vento, informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA explica que os efeitos desta nova depressão irão fazer-se sentir a partir da manhã de sábado, “com períodos de chuva forte nas regiões do Norte e Centro”.

A nota refere ainda que haverá “vento forte de sudoeste”, prevendo-se que as rajadas atinjam valores de 90 quilómetros por hora no litoral norte e centro e 120 quilómetros por hora nas terras altas.

“A agitação marítima associada ao Fabien irá também fazer-se sentir na costa ocidental, em especial no litoral norte”, acrescenta a nota.

Contudo, prevê-se que os efeitos da depressão Fabien não apresentem em Portugal continental a mesma intensidade do que os da tempestade Elsa, “em particular em termos de vento e com mais significado em termos de precipitação”.

“Prevê-se que a agitação marítima seja mais forte no litoral norte do que a que foi gerada pela depressão Elsa, sendo menos forte no restante litoral oeste e com impacto reduzido no litoral sul”, indica o IPMA.

Em declarações esta tarde à Lusa, fonte do IPMA adiantou que a situação de vento muito forte ainda tem tendência para se agravar um pouco, principalmente na região Sul, até cerca da meia-noite de hoje, devido à depressão Elsa, começando depois “a diminuir gradualmente de intensidade" durante a madrugada de sexta-feira.

Para sábado o IPMA colocou avisos de nível amarelo para o vento e agitação marítima, mas é provável que passem para laranja, o segundo mais grave da escala, em alguns distritos.

Estas depressões que atingem a península Ibérica estão a provocar o vento muito forte que se faz sentir em Portugal e Espanha desde quinta-feira à noite.

O IPMA prevê uma melhoria gradual do estado do tempo a partir de domingo.