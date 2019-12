Em comunicado, a dona da Meo refere que, "quase 36 horas depois de ter aberto o gabinete de crise e acionado o plano de emergência, a Altice Portugal vai manter os mesmos ativos até domingo".

Adianta que a "partir da 'war room' [centro das operações], na sede em Lisboa, a Altice Portugal continuará em contacto permanente e estreito com as autoridades que estão no terreno, nomeadamente a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), autoridades locais e forças de segurança".

A decisão, explica, "foi tomada depois da previsão da ANEPC de continuidade da instabilidade da situação meteorológica, com agravamento no Norte e Centro do país durante as próximas 24 horas, uma vez que à depressão Elsa se seguirá agora a depressão Fabien".

O grupo "procedeu ao reforço de equipas na zona Centro para defesa de infraestruturas, tendo agora no terreno mais de um milhar de técnicos e operacionais especializados para dar resposta às situações de afetação de serviço e clientes em todo o país".

A intervenção das equipas técnicas da Altice Portugal, salienta, "está dependente da própria situação meteorológica e sujeita a autorização por parte das autoridades, sendo que as principais causas para a afetação de comunicações são o corte de transmissão por queda de árvores ou estruturas e a falha no fornecimento de energia".