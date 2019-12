Numa nota publicada na sua página da Internet, o município informa que o agravamento das condições meteorológicas, previsto para as próximas horas, "levou à emissão de avisos laranja para precipitação e agitação marítima", pelo que a Proteção Civil Municipal vai cortar a Avenida de Dom Carlos I a partir das 20:00.

"Por precaução, torna-se necessário interromper a circulação automóvel na Avenida de Dom Carlos I, na zona da barra do Douro, a partir das 20:00 desta quarta-feira. O trânsito será restabelecido logo que as condições do mar o permitam, sendo feita uma reavaliação da situação no início da manhã de sexta-feira", acrescenta o município.

A autarquia admite que, embora ainda não exista ainda qualquer aviso por parte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta situação poderá voltar a ocorrer no sábado e no domingo.