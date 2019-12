Segundo fonte dos bombeiros de Mirandela, no distrito de Bragança, a subida do caudal do rio, que galgou as margens esta madrugada, provocou estragos em duas viaturas, que acabaram por ficar submersas.

A presidente da câmara de Mirandela, Júlia Rodrigues, avançou que o nível das águas do rio Tua estava já “a baixar" pelas 15:30.

"Registamos um abaixamento no caudal do rio de cerca de 120 centímetros, depois de o rio ter galgado as margens, junto à zona ribeirinha da cidade, durante a madrugada. A situação tende a normalizar, caso as condições climatéricas não se agravem", disse a autarca.

Segundo fonte do GNR, no concelho de Bragança há estradas cortadas como a municipal 541, que liga Coelhoso a Argeselo (Vimioso), e a municipal que liga Freira a Sanseriz.

Já no concelho de Torre de Moncorvo, regista-se o corte da Estrada Municipal 662, que liga o Itinerário Principal 2 (IP2) à aldeia da Foz do Sabor.

De acordo com o CDOS, todos os concelhos de distrito de Bragança foram afetados pelo mau tempo e, entre as 00:00 e as 14:00, registaram-se 168 ocorrências, sobretudo em Bragança, Mogadouro, Torre de Moncorvo e Mirandela.