O aviso vermelho, o mais alto de quatro níveis, que se mantinha ativo nos distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra e Aveiro devido a rajadas de vento, foi retirado cerca das 03:00.

A partir dessa hora e até ao meio-dia estão com aviso laranja - o segundo mais grave – os distritos de toda a costa continental e a costa norte da Madeira, pelo perigo de agitação no mar.

Leiria, Santarém e Portalegre estão ainda sob aviso laranja devido às previsões de precipitação forte entre as 12:00 e as 15:00 nos dois primeiros casos e entre as 12:00 e as 18:00 no caso de Portalegre.

O IPMA colocou também Guarda, Castelo Branco e Évora sob aviso amarelo – o terceiro da escala – por causa do vento, e até às 12:00 nos distritos mais a norte e, em Évora, devido ao vento (até às 18:00) e à chuva (até às 06:00).

O mapa do instituto mostra apenas três distritos a verde, ou seja, sem avisos relativos às condições do tempo: Viseu, Vila Real e Bragança.