O incidente ocorreu na manhã desta quarta-feira, quando o HMAS Canberra, um dos maiores navios da Marinha Real Australiana, estava a caminho de Wellington, onde finalmente chegou na quinta-feira.

Enquanto o HMAS Canberra passava pela costa da Nova Zelândia, ao aproximar-se de Wellington, o radar de navegação do navio interferiu nos sinais de rádio e redes sem fio, numa grande área que abrangia Taranaki, na Ilha Norte, até à região de Marlborough, na Ilha Sul.

Segundo o The Guardian, quando o radar foi ouvido na frequência usada por muitos provedores de internet e estações de rádio, as operadoras comerciais tiveram que parar de usar o canal.

As forças de defesa da Nova Zelândia disseram que entraram em contacto com a sua contraparte australiana depois do problema ter sido relatado.

“O HMAS Canberra percebeu que o seu radar de navegação estava a interferir no Wi-Fi na região de Taranaki até Marlborough ,na aproximação de Wellington”, disse um porta-voz da ADF.

Ao tomar conhecimento, o HMAS Canberra alterou as frequências, retificando a interferência. Não houve interrupções contínuas.

Dan O'Grady, gerente de política e planeamento do espectro de rádio do Ministério dos Negócios, Inovação e Emprego da Nova Zelândia, disse que o regime de gerenciamento do espectro de rádio do país fornece acesso a uma ampla gama de diferentes faixas de espectro de rádio para diferentes propósitos, alguns dos quais envolvem compartilhamento.

"Algumas faixas do espectro são gratuitas e estão disponíveis para qualquer pessoa usar — ​​como as faixas de espectro compartilhadas para Wi-Fi e Bluetooth. A interferência que ocorreu na quarta-feira ocorreu numa dessas faixas compartilhadas", disse O'Grady.

A BrianFM, uma estação de rádio sediada na cidade de Blenheim, na Ilha Sul, que transmite para toda a ilha, disse que teve que mudar para um sistema de backup para continuar a transmissão.

“Gostamos de ser bastante confiáveis ​​e robustos, e isto certamente tirou-nos do sério, assim como a muitos outros”, disse o fundador da emissora, Andrew Jeffries, ao site de notícias Stuff.

Matthew Harrison, diretor administrativo da empresa neozelandesa de internet sem fios e telecomunicações móveis, Primo, disse que "não é todos os dias que um navio de guerra deixa o nosso equipamento offline".

“Não foi apenas um pequeno incidente”, escreveu Harrison numa publicação no LinkedIn. “Foi um radar de nível militar em larga escala a acionar protocolos de segurança integrados, projetados para proteger o espaço aéreo."

Harrison então brincou: “Marinha Real Australiana… para onde podemos enviar a conta?”