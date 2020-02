A Media Capital registou prejuízos de 54,7 milhões de euros em 2019, "comparando com os 21,6 milhões [de lucro] verificados no ano anterior, com a redução a advir, na maior parte, do reconhecimento de imparidades de 'goodwill', bem como do desempenho operacional", explica a empresa, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valore Mobiliários (CMVM).

Em igual período, os rendimentos operacionais caíram 9% para 165,1 milhões de euros, "tendo a queda sido de 16% para o último trimestre do ano”.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) ascendeu a 18,6 milhões de euros, uma quebra homóloga de 55%.