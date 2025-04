Olhando para as mais de 181 mil provas realizadas, a maioria das escolas não conseguiu, no entanto, chegar à positiva e em 704 dos 1.043 estabelecimentos de ensino analisados pela Lusa (67,50%), com base em dados oficiais, a média dos resultados dos alunos nas duas provas ficou abaixo dos três valores.

As dificuldades são sentidas, sobretudo, nas escolas públicas: em 683, a média foi negativa, o que representa 75,22% do total de escolas públicas enquanto nos colégios foram apenas 21 aqueles que não chegaram aos três valores (15,56%).

No ‘ranking’ geral realizado pela Lusa, que ordenou as escolas pelos melhores resultados nas provas finais do 3.º ciclo, os 10 primeiros lugares são ocupados por colégios privados, uma lista liderada pelo Colégio Novo da Maia, onde a média chegou aos 4,51 valores, entre as provas de Português e Matemática.

À semelhança daquele colégio do distrito do Porto, houve 23 escolas com notas médias acima dos quatro valores, todas privadas, seguindo-se o Grande Colégio Universal, com 4,40 valores e o Colégio Nossa Senhora do Rosário, com 4,30 valores, ambos na cidade do Porto.

Por outro lado, é preciso descer até ao 27.º lugar do ‘ranking’ para encontrar a melhor escola pública: a Escola Artística do Conservatório de Música do Porto, onde a média dos resultados nas 96 provas realizadas chegou aos 3,96 valores.

Pela negativa, houve 11 escolas onde a classificação média ficou abaixo dos dois valores e no fundo da tabela ficou a Escola Básica (EB) da Trafaria, em Almada, com 1,75 valores, seguindo-se a EB do Bairro Padre Cruz, também com 1,75 valores, e a EB Pintor Almada Negreiros, com 1,83 valores, ambas em Lisboa.

Por disciplina, a média dos resultados a Português foi de 3 valores, enquanto a classificação média foi de 2,8 valores a Matemática, disciplina em que apenas metade dos alunos teve positiva.

A Português, a percentagem de positivas foi de 76%, com as raparigas a voltarem a ter melhores desempenhos às duas disciplinas.

Segundo um relatório divulgado pela Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência (DGEEC) em fevereiro, com base nos resultados das provas, o estatuto socioeconómico continua a ter forte impacto nos resultados, em especial a Matemática, com os alunos de famílias mais pobres (com escalão A do Apoio Social Escolar) a terem notas bem mais baixas do que as crianças que não são beneficiárias.

O mesmo relatório mostra que aumentaram os casos de sucesso, mas há muito mais casos entre os jovens de famílias mais favorecidas, segundo o indicador dos “percursos diretos de sucesso”, que mostra a percentagem de alunos que têm um trajeto sem retenções ao longo do 3.º ciclo e obtêm positiva nas provas finais do 9.º ano.