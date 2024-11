Medicamentos como o Ozempic, que ajudam as pessoas a perder peso, a controlar o açúcar no sangue em doentes com diabetes de tipo 2 e a prevenir ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais em pessoas com doenças cardíacas também têm influência na função renal, refere um estudo publicado na revista Lancet Diabetes & Endocrinology.

Segundo o The Guardian, os investigadores realizaram 11 ensaios clínicos em grande escala de medicamentos para perda de peso que envolveram mais de 85 000 pessoas. O grupo incluía pessoas com diabetes de tipo 2 e pessoas com doenças cardiovasculares que tinham excesso de peso ou eram obesas mas não tinham diabetes de tipo 2.

Em comparação com o placebo, quem tomou o medicamento reduziu o risco de insuficiência renal em 16% e o agravamento da função renal em 22%, segundo os investigadores. A redução combinada do risco de insuficiência renal, de agravamento da função renal e de morte devido a doença renal foi de 19%.

A análise também confirmou os resultados anteriores de que os medicamentos para perda de peso protegem a saúde cardiovascular, com uma redução de 14% no risco de morte cardiovascular, ataque cardíaco não fatal e acidente vascular cerebral não fatal, em comparação com o placebo.

"Estes resultados são particularmente importantes para os doentes com doença renal crónica. Trata-se de uma doença progressiva que acaba por conduzir a uma insuficiência renal que exige diálise ou transplante renal", explicou Sunil Badve, professor no George Institute for Global Health e na UNSW Sydney.