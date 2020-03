“Estamos um bocado no improviso e sabemos que não estamos a atuar de maneira correta face a esta guerra de contágio”, afirmou Maria Augusta Portas, em declarações à agência Lusa.

Segundo a responsável, nos cuidados de saúde primários não existem “equipamentos de proteção individual”, conhecidos como “pijamas hospitalares”, e os que os médicos estão a usar trouxeram de casa e lavam-nos todos os dias “na máquina em programas de alta temperatura”, porque “não há esterilização”.

Os clínicos, referiu a presidente da sub-região de Évora da OM, também estão a vestir as batas protetoras, mas estas “são as que as senhoras usam no planeamento familiar”.

“As máscaras são cirúrgicas e não são as indicadas para este tipo de contágio”, realçou, indicando que, para além disso, também estão a ser “racionadas”, porque os médicos só têm “uma por dia, quando deviam ser mudadas várias vezes ao dia”.

“Transformámos todos os gabinetes de consulta em espaços de isolamento para quando surgir um caso suspeito metermos a pessoa nesse local e só falamos por telefone, porque só temos dois fatos indicados para o contacto com um doente infetado”, acrescentou.