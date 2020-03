“A Autoridade de Saúde Regional informa que as análises realizadas no Serviço Especializado de Epidemiologia e Biologia Molecular, do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, tiveram resultado positivo para Covid-19 relativamente a um caso detetado em São Jorge”, lê-se num comunicado de imprensa, divulgado hoje.

Segundo a Autoridade de Saúde Regional, “os resultados aguardam contra-análise pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge”, exigida nos primeiros cinco casos positivos detetados na região.

O boletim nacional da Direção-Geral da Saúde falava em três casos nos Açores, mas fonte da Autoridade de Saúde Regional, contactada pela Lusa, sublinhou serem dois os casos positivos na região e adiantou estar em contactos para se corrigir a informação avançada pela DGS.

A mulher referente ao segundo caso, de 49 anos, “apresenta situação clínica estável e está internada no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira”.

O responsável pela Autoridade de Saúde Regional, Tiago Lopes, já tinha revelado, na mais recente atualização da evolução da pandemia nos Açores, na terça-feira à tarde, que tinha sido retirada da ilha de São Jorge para o Hospital da Ilha Terceira uma utente por suspeita de infeção pelo novo coronavírus, acrescentando que as autoridades de saúde da ilha estavam “a proceder ao rastreio de todos os contactos próximos”, para “despistar outros casos suspeitos”.

Sobre este caso, Tiago Lopes disse ainda que lhe foi “determinado um período de quarentena e não o cumpriu”.

“Quando uma pessoa chega ao aeroporto, é vista por um médico, uma delegação de saúde concelhia, uma autoridade de saúde, que lhe determina um período de quarentena e não o cumpre, ao fim ao cabo está no incumprimento claro e indubitável de que não seguiu uma recomendação que poderia atentar contra a sua saúde e contar a saúde da população”, salientou.

Este é o segundo caso positivo de Covid-19 confirmado nos Açores. O primeiro, revelado na madrugada de domingo, foi o de uma mulher de 29 anos, residente na ilha Terceira, que terá estado em Amesterdão, na Holanda, e em Felgueiras, no continente português.

Às 16:00 locais de terça-feira (17:00 em Lisboa), existiam oito casos suspeitos nos Açores a aguardar por resultados, incluindo este que agora foi confirmado como positivo e dois cujos primeiros testes foram inconclusivos.

O número de infetados em Portugal pelo novo coronavírus subiu para 642, mais 194 do que os contabilizados na terça-feira, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS), que deu conta da segunda vítima mortal.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 194 mil pessoas, das quais mais de 7.800 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 81 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 150 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia, apontando que o seu epicentro moveu-se entretanto da China para a Europa.