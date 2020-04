"O Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHULC) não diz se quer o circuito alternativo devido à pandemia de covid-19. Há muitos doentes do foro do Centro Hepato-bilio-pancreático no Hospital de São José. São 15 doentes que não vêm para o Curry Cabral, não são tratados e nem são bem orientados. Não se percebe porquê", disse à Lusa fonte do corpo clínico lamentando que se mantém a falta de respostas definitivas desde a semana passada.

Posição diferente tem o Centro Hospitalar de Lisboa Central, referindo que "não há doentes das especialidades daquele serviço no Hospital de São José, nem está prevista qualquer deslocação de doentes do Hospital Curry Cabral para o Hospital de São José".

O Centro Hospitalar, contactado pela Lusa, afirma que "estão agendadas cirurgias para todos os dias desta semana no bloco do Curry Cabral e ainda ontem se realizou um transplante".

"O bastonário da Ordem dos Médicos disse que ia atuar para saber como os doentes estavam a ser orientados mas estamos nesta situação", acrescentou a mesma fonte do corpo clínico do Curry Cabral.

A fonte do corpo clínico contactada hoje pela Lusa considera que a administração "tinha recuado" quanto à criação do "hospital covid" e no sentido da manutenção do serviço Centro Hepato-bilio-pancreático recordando que "isso implicava que todos os doentes que entrassem, por exemplo, na urgência do São José teriam o procedimento que se verificava antigamente e imediatamente davam entrada" no Curry Cabral.

"Neste momento, isso não está a acontecer", frisou acrescentando que continuam a faltar respostas quanto ao circuito independente e na aceitação do plano que foi apresentado pelos médicos.

Por sua vez, o Centro Hospitalar considera que "o Plano de Reorganização é do conhecimento de todos os intervenientes, nomeadamente do diretor de área. Esse plano não implicou até à data qualquer alteração. Não foi necessária, por via da evolução da covid-19, qualquer alteração de procedimentos ou circuitos".