Os dois sindicatos médicos convocaram uma greve para dias 02 e 03 de julho, sendo o primeiro dia agendado pelo Sindicato Independente dos Médicos e o segundo marcado pela Federação Nacional dos Médicos, que também promove na quarta-feira uma manifestação junto ao Ministério da Saúde, em Lisboa.

Os enfermeiros, através do Sindicato Democrático dos Enfermeiros Portugueses (Sindepor), têm quatro dias de greve agendados, entre terça e sexta-feira.

A greve dos médicos inicia-se às 00:00 de terça-feira e termina às 24:00 de quarta-feira. A paralisação dos enfermeiros decorre entre as 08:00 de terça e as 24:00 de sexta.

Cada uma das classes profissionais têm reivindicações específicas, mas tanto médicos como enfermeiros argumentam que lutam pela dignidade da profissão e por um melhor Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Apesar de reivindicações específicas de cada uma das profissões, os profissionais garantem estar a lutar por melhorar o Serviço Nacional de Saúde e lamentam que o Governo mantenha a saúde sob austeridade, embora o executivo socialista insista que nunca houve tantos profissionais no setor público da saúde.

A greve ponto por ponto

- Quando decorre a greve dos médicos?

A paralisação dos médicos começa às 00:00 de terça-feira e prolonga-se até às 24:00 de quarta. O primeiro dia de greve foi agendado pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e o segundo pela Federação Nacional dos Médicos (FNAM), que também promove na quarta-feira uma manifestação junto ao Ministério da Saúde.

- Quando decorre a greve dos enfermeiros?

Marcada pelo Sindicato Democrático dos Enfermeiros Portugueses (Sindepor), a greve começa às 08:00 de terça-feira e estende-se até ao final do dia de sexta-feira.

- Há serviços mínimos?

São sempre decretados nas greves no setor da saúde, que incluem todos os serviços de urgência, cuidados intensivos e outros como quimioterapia e algumas cirurgias.

- O que reivindicam os médicos?

Querem que todos os portugueses tenham médico de família, lutam pela redução das listas de utentes por cada médico, pretendem a diminuição do tempo em serviço de urgência das 18 para as 12 horas semanais. Querem ainda voltar a poder optar por dedicação exclusiva no SNS, querem negociar a sua grelha salarial e a melhoria dos incentivos para fixar clínicos em zonas carenciadas, entre uma vasta lista de exigências.

Numa mensagem dirigida aos utentes, um dos sindicatos médicos assegura que “lutam contra a degradação do SNS e das condições de trabalho”, após quatro anos de tentativas de negociação com o Governo.

Alegam ainda que, depois da saída da ‘troika’ do país, há cerca de cinco anos, o Governo mantém o SNS e os médicos sob austeridade.

- O que reivindicam os enfermeiros?

Pretendem o descongelamento das progressões de todos os enfermeiros e que sejam definidos os 35 anos de serviço e 57 de idade para o acesso à reforma.

Exigem que o Governo inclua medidas compensatórias do desgaste, risco e penosidade da profissão, assegurando as compensações resultantes do trabalho por turnos, defina condições de exercício para enfermeiros, enfermeiros especialistas e enfermeiros gestores que determinem a identificação do número de postos de trabalho nos mapas de pessoal e que garanta, no caso dos especialistas, uma quota não inferior a 40%.

Os enfermeiros reclamam também o pagamento do suplemento remuneratório a todos os enfermeiros especialistas em funções e equipare, sem discriminações, todos os vínculos de trabalho.

- Há mais ou menos profissionais no SNS?

O aumento de profissionais de saúde tem sido o principal argumento usado pelo Governo para tentar contrariar as queixas das várias classes profissionais.

Segundo os dados oficiais do Ministério, entre final de 2015 e maio deste ano, o SNS teve um acréscimo de 10.816 pessoas, um aumento de 9%.

Por classe profissional o reforço foi de: mais 4.500 enfermeiros, 1.700 médicos especialistas, 2.000 internos, 900 assistentes operacionais, 619 técnicos de diagnóstico e terapêutica, entre outros.

A Ordem dos Médicos reconhece um aumento de profissionais em termos absolutos, mas já avisou que em termos de “força de trabalho” não se registou qualquer acréscimo. Há menos médicos em exclusividade (uma opção que terminou em 2009), a população médica está envelhecida e pode deixar de fazer urgência a partir dos 55 anos e a carga de doença aumentou devido ao envelhecimento populacional.

Já os enfermeiros, através da sua ordem profissional, têm argumentado que os profissionais contratados nem sequer serviram para suprir as necessidades da passagem das 40 para as 35 horas de trabalho semanais. Acresce que, segundo a bastonária dos Enfermeiros, os números apresentados pelo Governo não traduzem um efetivo aumento de contratação de enfermeiros, tratando-se antes de contratações temporárias para substituir trabalhadores em baixas prolongadas, por exemplo.

Ordem dos Médicos e dos Enfermeiros argumentam que se não houvesse falta de pessoal não haveria serviços a fechar nem tantos problemas nas unidades de saúde em Portugal.

Ao todo, o SNS tem atualmente mais de 130 mil profissionais, refere o Ministério da Saúde. Em final de 2015 eram 119 mil.