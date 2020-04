Os MSF ofereceram-se para ajudar a combater a pandemia em três níveis: Apoio de plataformas já existentes, partilhando a experiência da organização em contextos de epidemia, disponibilizada para descongestionamento de serviços hospitalares e aconselhamento à rede e lares de idosos na avaliação de riscos e implementação de medidas de higiene, bem como de casos menos graves.

A ajuda começou no último ponto e abrangeu para já 14 lares, sete dos quais visitados presencialmente e os restantes por via virtual. Em breve, os MSF vão estender o apoio aos lares da região norte do país.

Questionado sobre o cenário encontrado nestas instituições, João Antunes disse que a situação “não é uniforme”.

As principais dificuldades detetadas relacionam-se com a aplicação dos planos de contingência devido a constrangimentos como a própria estrutura física de alguns lares.

Os MSF têm uma representação permanente em Portugal desde fevereiro de 2019, onde recrutam uma média de 10 profissionais portugueses por ano.

A organização trabalha atualmente em 500 projetos de emergência que decorrem em 72 países.