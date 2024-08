A criança confessou no tribunal de Manchester que participou no ataque a um autocarro em frente a um hotel que abrigava migrantes no dia 31 de julho, atacou uma vitrine de uma loja de cigarros e atirou um projétil contra a polícia a 3 de agosto.

Ao declarar-se culpado, ele será condenado sem julgamento e permanecerá detido por enquanto.

Embora os atos de violência racista e islamofóbica de extrema-direita que afetaram o país durante uma semana tenham acalmado, centenas de pessoas que realizaram ataques e autores de publicações online consideradas incitadoras ao ódio continuam a comparecer em tribunal. Outra criança de 12 anos comparecerá nesta segunda-feira em Liverpool por atos de violência.

Andy Preston, autarca de Middlesbrough, onde ocorreram os atos de violência, considerou este fim de semana que “90% dos danos foram causados por jovens britânicos brancos que procuravam fortes sensações e adrenalina (…) sem motivações ideológicas”.

No total, mais de 900 pessoas foram presas e 450 acusadas após distúrbios durante os quais mesquitas e abrigos de migrantes foram atacados. Tudo isto ocorreu depois de circularem rumores online sobre a proveniência estrangeira de um suspeito de um ataque à faca que matou três meninas em 29 de julho em Southport.