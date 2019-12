Bayroot Pakbara estava em tratamento, mas o seu estado piorou após a infeção se espalhar para o sangue.

Pakbara tornou-se no segundo mergulhador a perder a vida na operação de alto risco que permitiu retirar com vida os jovens e o treinador do interior do complexo de grutas no norte do país, onde ficaram presos por duas semanas no verão do ano passado.

O tenente-comandante Saman Gunan morrera ao reabastecer tanques de oxigénio em 6 de julho de 2019.

De acordo com o diário Bangkok Post, Pakbara foi enterrado sexta-feira na mesquita Talosai, no sul da província de Satun.

Doze rapazes, que então tinham entre 11 e 16 anos, e o seu tutor, de 26 anos, entraram na gruta, na província de Chiang Rai, em 23 de junho de 2018, depois de um treino de futebol, e foram localizados nove dias mais tarde a quatro quilómetros da entrada.

O grupo foi encontrado pelos mergulhadores britânicos a 2 de julho numa gruta escura, onde sobreviveram sem alimentos e bebendo a água infiltrada das paredes.