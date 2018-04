O jogador do Barcelona Lionel Messi foi nomeado embaixador do turismo responsável pela Organização Mundial do Turismo (OMT), disse hoje a ONU.

"Lionel Messi vem para ajudar a OMT, uma agência especializada das Nações Unidas, a promover a importância da viagem responsável", disse hoje, em comunicado, a ONU à AFP. O jogador argentino junta-se a Vicent del Bosque, antigo selecionador espanhol e campeão do mundo em 2010, e Fernando Hierro, atual diretor da federação espanhola de futebol, como a terceira figura pública mobilizadas pela OMT para testemunhar a união entre o desporto e o turismo. "Cada uma das minhas viagens permitiu-me conhecer outras culturas e sociedades, bem como outras formas de ver o mundo, e acho isso muito gratificante", disse Messi, em comunicado. "Estou feliz por participar nesta ação que promove o turismo responsável", acrescentou o argentino, depois de ser eleito embaixador, no sábado, pelo secretário-geral da OMT, Zurab Pololikashvili.