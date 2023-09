De acordo com o Metropolitano, estas alterações ocorrem devido à necessidade de proceder à instalação da cobertura acústica no novo viaduto do Campo Grande, junto à Torre Vicentina.

"A maior parte dos trabalhos decorrerá fora do horário de exploração e sem impacto de maior no normal serviço de circulação dos comboios", afirma o Metropolitano em comunicado no seu site oficial.

Contudo, "a concretização de alguns desses trabalhos, pela sua natureza e complexidade, não é compatível com a circulação, em segurança, dos comboios e com o funcionamento do serviço de transporte", obrigando assim à realização de interrupções temporárias da estação Telheiras, por curtos períodos horários e temporais, durante os fins-de-semana até 5 de novembro.

Assim, seguem as alterações nos horários de abertura e fecho ao público da estação Telheiras:

– Às sextas-feiras – encerramento às 22h / abertura às 10h de sábado;

– Aos sábados – abertura às 10h / encerramento às 22h;

– Aos domingos – abertura às 10h.

Nos períodos em que a estação Telheiras está encerrada a circulação na linha Verde far-se-á entre Campo Grande e Cais do Sodré.

Neste período de interrupção, o Metropolitano de Lisboa sugere a utilização das seguintes carreiras da Carris: