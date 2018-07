“Torna-se necessário que a Metro do Porto, SA, previamente ao lançamento de concurso para a empreitada, proceda à revisão dos respetivos projetos, nos termos do n.º 2 do artigo 43.º do Código dos Contratos Públicos”, lê-se na portaria publicada em Diário da República.

De acordo com esta portaria, assinada pelo secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Fernando Gomes Mendes, o processo de revisão dos referidos projetos tem um prazo de oito meses.

Em abril, o ministro do Ambiente disse que a construção das novas linhas da Metro do Porto deverá ficar concluída “no final de 2022 ou início de 2023″.

Em causa a linha Rosa (que compreende a ligação entre São Bento, Cordoaria/Hospital de S. António, Galiza/Centro Materno-Infantil e Casa da Música/Rotunda da Boavista), no valor 2,6 milhões de euros, bem como o prolongamento da linha Amarela para ligar o Hospital S. João, no Porto, e Vila D’Este, em Vila nova de Gaia, no valor de 2,1 milhões de euros.

No total este concurso público ascende a 4,7 milhões de euros.

A linha Rosa será totalmente subterrânea e terá quatro novas estações que vão ser projetadas pelo arquiteto responsável pelo desenho da primeira fase do metro, Eduardo Souto Moura.