O México registou mais 784 mortes e um recorde diário de 9.556 infetados com o novo coronavírus, elevando o total de óbitos para 47.472 e o de casos para 434.193, anunciaram as autoridades no sábado.

Segundo a Universidade Johns Hopkins, o México já ultrapassou o Reino Unido em mortes e só é superado pelos Estados Unidos e pelo Brasil, sendo também a sexta nação com mais casos. No entanto, com uma população de 130 milhões de pessoas, ocupa o 13.º lugar na taxa de mortalidade por milhão de habitantes, segundo o portal de estatísticas Worldometers. Os dados oficiais têm sido questionados desde a deteção do primeiro caso a 27 de fevereiro, uma vez que as autoridades de saúde se recusaram a realizar testes em massa e o México é um dos países da OCDE com menos testes. Investigações jornalísticas baseadas em atestados de óbito calculam que, na capital, o número de óbitos é três vezes maior que o detetado. A pandemia de covid-19 já provocou mais de 680 mil mortos e infetou mais de 17,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP). A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.