O Presidente eleito também quer estabelecer uma consulta aos cidadãos. A proposta inicial era lançar uma consulta bienal do mandato do executivo, antes de optar por uma consulta a meio termo, após três anos de exercício do poder.

“Esta foi a mensagem transmitida pelos mexicanos durante as eleições, apoiaram-nos, votaram em nós porque querem que acabemos com a corrupção e vamos conseguir”, disse López Obrador, numa conferência de imprensa.

O veterano da esquerda Andrés Manuel Lopez Obrador, eleito no início deste mês, também pretende emendar o artigo 108 da Constituição, para permitir que o chefe de Estado seja julgado em casos de corrupção ou violação das liberdades eleitorais.

Obrador vai também propor que a corrupção, o roubo de combustível e a fraude eleitoral se tornem crimes graves e que os acusados desses crimes não possam ser libertados sob fiança.

Por último, Obrador quer introduzir um artigo na Constituição para limitar os salários dos funcionários públicos, sendo que nenhum poderá ganhar mais do que o Presidente.

“Vamos cortar os salários dos altos funcionários, a começar com o do Presidente. Vou ganhar metade do que o Presidente Peña Nieto, sem mais compensações”, afirmou López Obrador.

Depois de duas candidaturas perdidas, em 2006 e 2012, o líder do Movimento Regeneração Nacional (MORENA, de esquerda) venceu finalmente as eleições presidenciais mexicanas de 01 de julho, com 53,2% dos votos.

A campanha eleitoral foi definida por vários especialistas como “a mais violenta” da história do país e, de acordo com o gabinete de estudos Etellekt, pelo menos 145 políticos ou ativistas envolvidos foram assassinados no México, incluindo 48 candidatos ou pré-candidatos.