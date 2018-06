O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, convidou hoje um grupo de líderes europeus para uma “reunião de trabalho informal”, no domingo, para debater o tema das migrações e asilo, tendo em vista o Conselho Europeu da próxima semana.

“O presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, está a organizar uma reunião de trabalho informal sobre questões de migração e asilo, a realizar em Bruxelas, no domingo, a fim de trabalhar com um grupo de chefes de Estado ou de Governo de Estados-membros interessados em encontrar soluções europeias, em antecipação da próxima reunião do Conselho Europeu”, segundo um comunicado do executivo comunitário, que não especifica quem são os participantes.

O tema das migrações domina a agenda do Conselho Europeu nos dias 28 e 29.