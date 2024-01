Segundo o Expresso, Marcelo Rebelo de Sousa poderá agora aceitar um novo Governo Regional, desde que seja liderado por alguém do PSD que não tenha tido funções executivas nos últimos anos.

Esta questão já terá sido colocada ao Presidente da República, que terá admitido ponderar a hipótese, com a condição de que os partidos que viabilizaram o atual Executivo, PSD, CDS e PAN aceitem esta resolução.

O PSD terá convocado uma reunião da comissão política para as 17h00, desta sexta-feira.

Recorde-se que esta quarta-feira, o presidente do Governo Regional da Madeira foi constituído arguido, num processo que levou à detenção do presidente da Câmara do Funchal e de dois gestores do grupo de construção AFA.

Nesse dia a Polícia Judiciária realizou na Madeira e em vários locais do continente cerca de 130 buscas, numa investigação por suspeitas dos crimes de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência.

Também o BE/Madeira desafiou hoje o PS e o JPP a apresentarem uma moção de censura ao Governo Regional.

Por seu turno, a deputada do PAN/Madeira, Mónica Freitas, com quem o PSD/Madeira celebrou um acordo de incidência parlamentar para assegurar a maioria absoluta no parlamento defendeu hoje que Miguel Albuquerque não tem condições para se manter no cargo e indicou que poderá continuar a viabilizar o acordo de incidência parlamentar, mas se for indigitado um novo líder.