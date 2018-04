A morte de Madikizela-Mandela, frequentemente tratada como ‘Mãe da Nação’, desencadeou uma onda de comoção na África do Sul sobre o legado de uma das mais importantes opositoras contra discriminação racional, mas que também foi marcada pelo escândalo.

Durante os 27 anos de prisão do seu marido, Nelson Mandela, Winnie Mandela ajudou a manter na ordem do dia a luta do líder político e as injustiças do sistema de ‘apartheid’, com a o seu rosto e a sua voz a tornarem-se um sinónimo com a luta contra a discriminação racial.

Numa campanha nas redes sociais, muitas mulheres jovens colocaram fotografias a usar ‘doeks’, o lenço tradicional que Madikizela-Mandela usava frequentemente à volta da cabeça.

O Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla original), no poder, com o qual Winnie Mandela teve uma relação tumultuosa, realizou memoriais em todo o país, incluindo a cerimónia de hoje e o funeral oficial previsto para sábado.

“Ela era um símbolo de esperança para muitos de nós”, disse o Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, num memorial na cidade natal de Winnie Mandela, esta terça-feria.

A jovem Mandikizela-Mandela foi a primeira mulher negra a trabalhar como assistente social, em Joanesburgo, onde conheceu o ativista da ANC Nelson Mandela, com quem se casou em 1958.

Depois da prisão de Mandela em Robben Island, Winnie Mandela assumiu a liderança da luta pela liberdade, com determinação e um grande sacrifício pessoal.

Durante anos, foi perseguida pelas forças de segurança, presa e torturada. Foi frequentemente separada das duas filhas que teve com Mandela e, em 1977, foi banida para uma localidade remota no meio do país, para a afastar do movimento que liderava no Soweto.